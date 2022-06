Meerdere woningen beschadigd tijdens grote uitslaande brand in Huizen

Vanmiddag is een grote brand ontstaan bij een flat aan de Huizermaatweg in Huizen. Om half vijf was de brandweer ter plaatse en om 7 uur had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, meldt de brandweer.

De brand begon in een woning op de derde verdieping, maar sloeg als snel over op de appartementen ernaast. De woordvoerder van de brandweer is tevreden over het optreden van de hulpdiensten. “Er is adequaat opgetreden, waardoor de schade beperkt is gebleven. Met zo'n uitslaande brand kan het snel verspreiden.”

Er zijn geen gewonden gevallen. Meerdere appartementen hebben vuur en waterschade opgelopen en de bewoners van drie woningen zijn elders ondergebracht. Er zal onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de brand.