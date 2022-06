Beste prestatie ooit voor golfer Wil Besseling met tweede plaats in Hamburg

Wil Besseling uit Zwaag is vanmiddag tweede geworden bij het European Open in Hamburg. De golfer eindigde na vier dagen en 72 holes twee slagen achter winnaar Kalle Samooja. Met zijn prestatie heeft de Noord-Hollander zich voor het eerst geplaatst voor een major.

Twee jaar geleden eindigde Besseling drie keer als derde bij een wedstrijd van de DP World Tour (voorheen Europese Tour). Vandaag deed hij daar een schepje bovenop door alleen tweede te eindigen.

Besseling begon de dag op twee slagen achter de koploper. Na 14 holes was hij foutloos met twee birdies en 12 parren en ging hij aan de leiding. Op hole 15 ging het mis met een dubbel bogey (twee slagen boven par). Hij herstelde zich knap met birdies op 16 en 18 en leverde een slag in op 17. Daarmee eindigde de inwoner van Zwaag op een totaal van -4. De Fin Samooja had twee slagen minder nodig over vier rondes in Hamburg op de golfbaan van Green Eagle.

US Open

Door zijn sterke optreden mag Besseling (36) voor het eerst zijn opwachting maken in een major. Hij doet van donderdag 16 tot en met zondag 19 juni mee aan het US Open in de staat Massachusetts. De andere majors zijn The Masters, PGA Championship en het Brits Open.