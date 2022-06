Natuurreservaat pakt groots uit met schapenscheerfeest, duizenden bezoekers

Op zaterdag waren er zeker drieduizend bezoekers en op zondagmiddag leek het ook die kant op te gaan. Met deze serieuze aantallen kan het schapenscheerfeest in Blaricum, ter ere van het negentigjarige jubileum van het Goois Natuurreservaat, een groot succes genoemd worden.

Schapenscheer jubileumfeest Blaricum groot succes - NH Nieuws

Het scheren van een paar honderd schapen gebeurt ieder jaar bij de schaapskooi. Dit jaar bleef het niet bij scheren. Bezoekers konden struinen over de markt, er werden workshops gegeven en er waren demonstraties schapendrijven. "Het is ons cadeautje aan de bewoners van Noord-Holland om te vieren dat we negentig jaar bestaan" zegt Ines van Hees van het Goois Natuurreservaat. Scheren Zo werd het jubilieum dit jaar een soort festival, met het klassieke scheren van de driehonderd schapen als hoofdattractie. Een hele ploeg scheerders werkt zich in twee dagen door de kudde heen. Op ambachtelijke wijze worden de schapen liefdevol omhelst en geknipt met een 'scheer' een soort primitieve schaar. Hoewel het begint als worsteling, lijken de dieren na een tijdje tevreden en opgelucht dat ze verlost worden van hun wolvracht. "Als ze uit de kudde gehaald worden zijn ze onrustig, dat vinden ze niet leuk. Maar als je ze eenmaal op hun kont gezet hebt hebben ze letterlijk geen poot meer om op te staan en geven ze zich over", zegt scheerder Erik Bijlsma.

Quote "Als je ze eenmaal op hun kont gezet hebt, hebben ze letterlijk geen poot meer om op te staan en geven ze zich over" Erik Bijlsma, schapenscheerder

Een van de belangstellenden, een Gooise dame op leeftijd, kijkt vol bewondering naar het harde werk. "Ik vind het zo knap hoe ze al knippend de anatomie van de dieren volgen" zegt zij. Elk jaar kijken Ze woont in het Gooi en komt al jaren ieder jaar naar het scheren kijken. 'Nu heb ik het twee jaar niet kunnen zien in verband met de pandemie maar gelukkig kan het weer", vertelt ze. Als tip geeft ze om nog even te gaan kijken bij bij de stamboek rammen, "die zijn zeer de moeite waard." Volgend jaar heeft het scheerfeest weer een meer bescheiden omvang, over de viering van het jubileum kan het Goois Natuurreservaat tevreden zijn.