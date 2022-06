Moordzaak zonder lichaam: krijgen ouders Sumanta Bansi gerechtigheid?

Een enorme kwelling: als je dochter al jarenlang vermist is, er aanleiding is dat ze niet meer leeft, maar je niet weet waar ze dan mogelijk ligt begraven. Ondertussen blijven de verdachten ontkennen. Vandaag is de tweede dag van de rechtszaak van de vermissing van Sumanta Bansi. De ouders willen gerechtigheid. "Deze twee duivels hebben mijn dochter vermoord." Maar wat is er mogelijk in een moordzaak zonder lichaam?

Een eerdere zoektocht in recreatiegebied de Hulk naar Sumanta - NH Nieuws

Sinds februari 2018 is Sumanta spoorloos verdwenen uit Hoorn, waar zij in huis woonde bij Manodj en zijn familie. Ze had een geheime verhouding met hem en was zwanger van hem. In november 2020 worden Manodj B. (42) en zijn vader Dwarka (65) aangehouden. Vandaag horen ze welke straf tegen hen geëist wordt. "Het ontbreken van forensische sporen kan voor Manodj spreken, maar er spreekt meer tegen hem", vertelt advocaat Vito Shukrula die strafpleiter is van Ad 'de Rat'. Ad K. en zijn kompaan Fred T. werden vorig jaar vrijgesproken in de moordzaak van drugscrimineel Patrick Hillegom. Ook een moordzaak zonder lichaam. De rechtbank vond in deze zaak dat, ondanks dat er een bekentenis was verkregen via de omstreden Mr. Big-methode, deze niet goed was opgenomen en uitgewerkt.

"Maar", zegt Shukrula: "Het is een groot misverstand dat in Nederland verdachten niet veroordeeld kunnen worden bij het ontbreken van het lijk." Hij verwijst naar de verdwijningen van Henk Peters, Ilham Benchelhen en Michael de Vrieze, waarbij wel degelijk de verdachten zijn veroordeeld. "Maar", vervolgt Shukrula, "die zaken hebben met elkaar gemeen dat er wel een bloedspoor aanwezig was. En in de zaak van Sumanta ontbreken forensische sporen." Veel bewijs Toch neigt Shukrula ernaar dat Manodj B. dinsdag veroordeeld wordt. Hij vertelt dat Sumanta net een nieuw matras had en er na haar verdwijning wéér een nieuw matras is aangetroffen. "Dat zou erop kunnen wijzen dat er een misdrijf in of rond het bed heeft plaatsgevonden."

Shukrula verwijst ook naar het feit dat Manodj letterlijk in een gesprek met zijn broer gezegd heeft dat hij haar heeft vermoord en over het moordwapen gesproken heeft. Shukrula merkt op dat de rechtbank Manodj ook heel stevig ondervraagt heeft: 'maar waar is ze dan?' Tot slot noemt Shukrula het een onlogische gedachte dat Sumanta uit het niets naar Dubai zou zijn gegaan. "Ze was een studente, had geen geld en ze was zwanger. Bovendien toonde Manodj zich na Sumanta's verdwijning niet echt betrokken bij haar lot." Shukrula denkt dat het een zware klus voor de verdediging wordt om er vrijspraak uit te slepen. "De ontboezemingen die Manodj gedaan heeft, zijn ook rechtmatig verkregen en niet via de omstreden Mr. Big-methode."

Strafverzwaring "Het is voor de rechtbank echt een blamage als iemand weer opduikt. Je wilt weten of iemand echt is overleden", vertelt Shrukula. "En dat is iets waar Manodj aan vasthoudt. Hij hoopt op vrijspraak, omdat ze niet weten waar ze is." Het feit dat Sumanta's lichaam nooit gevonden is, is ook geen reden voor strafvermindering. Volgens Shukrula kan dat eerder leiden tot strafverzwaring. "Een lichaam verborgen houden, is namelijk ook een strafbaar feit. De rechtbank kan het je nog meer aanrekenen, omdat de familie jarenlang in onzekerheid leeft. Je ontneemt ze het recht om afscheid te nemen."