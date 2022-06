Toeristen blijven toch naar binnenstad komen: "Amsterdam Castle heeft geen impact"

Amsterdam Castle (Muiderslot), Amsterdam Beach (Zandvoort) en Amsterdam Bay Area (Almere): het zijn enkele voorbeelden van namen die trekpleisters in de buurt van Amsterdam de laatste jaren hebben gekregen. Het idee kwam van het bureau verantwoordelijk voor de stadsmarketing naar aanleiding van een gemeentelijk plan uit 2009 om toerisme meer te spreiden. Maar, uit de bezoekersprognose van 2022 tot 2024 blijkt nu dat het aantal toeristenovernachtingen in de stad zal toenemen in plaats van afnemen.

"De reden dat een van die instrumenten niet heeft geleid tot het oplossen van al die problemen is omdat het aantal bezoekers enorm is toegenomen de afgelopen tien jaar", aldus Udo.

Er is dus nog werk aan de winkel wat betreft het toerismebeleid in Amsterdam. Uit de 'Bezoekersprognose 2022-2024' van Onderzoek en Statistiek (O&S) blijkt dat in 2024 het aantal toeristenovernachtingen tussen de 19,4 en 22,8 miljoen zal zijn. Daarmee zou dat aantal net onder of zelfs boven het aantal uitkomen van 2019, het jaar voor de coronacrisis, toen er 21,8 miljoen overnachtingen in de stad waren.

De toeristen die we aanspreken hebben inderdaad andere activiteiten op de planning. Van een boottrip tot coffeeshops en van de ice bar tot de pannekoekenboot. "Wij blijven in het centrum omdat er zoveel te zien is in Amsterdam, we hebben geen tijd om naar het strand te gaan."

Toch heeft het spreidingsplan wel enige impact, zo blijkt uit de cijfers van amsterdam&partners. In 2009 ging bijna 20 procent van de internationale toeristen de stad uit, tien jaar later, in 2019, was dat bijna 30 procent. "Maar we zijn er nog niet", aldus Udo. "We moeten veel meer instrumenten ontwikkelen om de kwantiteit, het aantal bezoekers dat naar onze metropool komt, beter te managen."

Toch gelooft Hodes er niet in: "Waarom werkt het niet? Als je kijkt naar het Muiderslot in 2019, kwamen er 4000 extra toeristen ten opzichte van 2018, en in Amsterdam kwamen er 800.000 extra toeristen. Dat is een 1 op 2000 en heeft dus geen impact."