Drie opvarenden gered bij schipbreuk, twee honden vermist

De KNRM is gistermiddag uitgerukt voor een zinkende motorboot op het IJsselmeer voor de kust van Andijk. De drie opvarenden zijn gered, maar twee honden zijn nog steeds vermist.

Zaterdagmiddag kreeg het KNRM rond 15.00 uur bericht van een zinkende motorboot op het IJsselmeer in de buurt van Andijk. De opvarenden waren onderweg van Andijk naar de Friese kust, en nadat ze een paar mijl gevaren hadden maakte het vaartuig snel water.

