Amsterdam NL V Herdenkingstocht voor Roy Ristie in Zuidoost: "Hij was altijd een voorbeeld voor mij"

Het is precies een halfjaar geleden dat radiomaker en politicus Roy Ristie overleed. Hij werkte voor verschillende Nederlandse media en was acht jaar lang raadslid voor D66 in Zuidoost. Zijn goede vriendin Heleen Bustamente, presentator van Radio Hulde (SALTO), organiseerde gisteravond een 'brasa waka' door zijn stadsdeel om Ristie te gedenken.

Het was een emotionele dag voor Bustamente. Ristie was een goede vriend en heeft haar ook als radiomaker eindeloos geïnspireerd. Met deze bijeenkomst wilde ze hem opnieuw een eerbetoon brengen. De tocht had eigenlijk afgelopen december al moeten plaatsvinden, maar werd op het laatste moment afgeblazen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Ristie overleed op 3 december 2021 aan de gevolgen van een covidbesmetting. Een afscheidsdienst in het Afscheidshuis Zuidoost ging wel door.

Verbinder Ristie was een 'verbinder', die zich hard maakte voor de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam en in het bijzonder voor stadsdeel Zuidoost. Hij was ook onderdeel van Comité Pa Sem naar aanleiding van de Bijmerramp, waar zijn eigen vader een kind wist te redden. Daarnaast was Ristie betrokken bij de organisatie van de South-East Parade en het Kwaku Festival.

Quote "Hij was altijd een voorbeeld voor mij als het gaat om verbinden, mensen in hun kracht zetten" Quintis, zoon Roy Ristie

Quintis, Risties zoon, is blij om te zien dat zijn vader opnieuw zoveel mensen op de been heeft gekregen. Hij is net als zijn vader presentator geworden. "Hij was altijd een voorbeeld voor mij als het gaat om verbinden, mensen in hun kracht zetten." Roy Ristie is 68 jaar geworden.