In lift opgesloten jongens filmen reddingsactie: "In het begin was het nog grappig"

De brandweer heeft vannacht geprobeerd om het raam van de kapotte lift van metrostation Vijzelstraat in te beuken met een stormram. Dat is te zien op beelden die de twee opgesloten jongens hebben gemaakt.

Ze kwamen rond 22.30 uur vast te zitten, vertelt een van de twee. "Het was in het begin nog wel grappig. Maar na een half uur kwam het GVB en dat kon niks doen. Uur verder kwam de brandweer en die konden ook niks doen. Pas na twee uur was er een monteur die uiteindelijk ook niks aan de praat kon krijgen. Toen na drie uur heeft de brandweer hem opengebroken en ons kunnen bevrijden."

Dat ging niet eenvoudig. "Zelfs het glas breken lukt niet", zeggen de twee in de lift tegen elkaar, zo is op de beelden te horen. Uiteindelijk kon het luik opengemaakt worden, waarna de twee juichen. "Maar we snappen niet hoe dit zo is gegaan", laat de opgesloten reiziger weten. "En hoe dit niet kon worden gefikst."

De twee hopen dat het GVB hen tegemoet komt. "Beter dat het GVB iets voor ons gaat regelen als gratis OV voor een bepaalde tijd. En onze fietsen worden thuis afgeleverd zeiden ze. Want die zaten nog daar vast."

Een woordvoerder van het vervoerbedrijf zei vanmorgen dat er nog uitgezocht wordt hoe het kan dat het zo lang duurde voordat de twee bevrijd konden worden.