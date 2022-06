Noord-Hollands zeilduo wint goud in 49er-klasse op Allianz Regatta

Floris van de Werken (Warder) en Bart Lambriex (Haarlem) hebben nogmaals bewezen in goede vorm te steken. De Noord-Hollandse zeilers zijn naast wereldkampioen, ook de beste in de wereldbeker in de 49er-klasse.

Het Noord-Hollandse duo Van de Werken/Lambriex was oppermachtig - Orange Pictures / Rob Pauel

Het duo pakte op overtuigende wijze goud in de 49-er klasse op de Allianz Regatta. De zeilers waren vrijdag al zeker van de winst door na twaalf races zeven keer gewonnen te hebben. Een vijfde plaats in de afsluitende medalrace maakte daarin geen verschil. "We hebben ons deze week niet echt op de resultaten gefocust, doen we eigenlijk nooit", zei Van de Werken na afloop tegen de NOS. "De focus lag op de communicatie aan boord. We proberen te zeilen als één brein, maar wel met de capaciteit van twee paar hersenen. Vier ogen zien meer dan twee." Tekst gaat verder onder de tweet

Dickson Waddilove (IRL) win the medal race 49er Men. Overall result provisional:

🥇NED 4 Lambriex / Vd Werken

🥈IRL 99 Dickson / Waddilove

🥉AUT10 bildstein / Hussl

📸

Zinderend Bij de vrouwen was het verloop van de 49erFX-klasse een stuk zenuwslopender. Odile van Aanholt uit Naarden zeilde voor het eerst met haar nieuwe partner Annette Deutz. Ze hadden na twaalf races, waarvan ze er drie wonnen, een kleine voorsprong Isaura Maenhaut en Anouk Geurts. Door een tweede plekt tijdens de medalrace was het duo de winnaar. Zondag is de laatste dag van de Allianz Ragatta. De kite- en windfoilers zijn dan aan de beurt. Bij de mannen leidt Max Castelein, bij de vrouwen Lilian de Geus uit Blaricum. Het is voor het eerst dat de Regatta in Almere wordt gehouden. Het stond vanaf 1985 op het programma in Medemblik.