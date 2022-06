Jip en Robin zijn lid van de Larense jongerenraad: 'Bij ons geen politieke spelletjes'

In Laren is de jongerenraad officieel geïnstalleerd. In deze raad zitten veertien jongeren tussen de 14 tot 23 jaar oud. Twee van deze jongerenraadsleden, de 19-jarige Jip en 18-jarige Robin, zijn te gast in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub .

Daadwerkelijk in Laren geboren zijn of wonen is geen must, maar een sterke binding met het Brinkdorp wel. Vier keer per jaar komen de jongeren bij elkaar om te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Volgende week is de eerste bijeenkomst. "We willen meer activiteiten voor de jeugd, Laren is dan ook een vergrijsd dorp", zegt Jip. "Een aantal jongerenraadsleden willen erg graag een skatepark", voegt Robin toe.

Deze toevoegingen aan het dorp zijn hard nodig volgens de heren. "Ik zag dat veel jongeren in de knoop zaten omdat er niets te doen is. Die gaan drugs gebruiken en hangen, waardoor ze ook een verkeerde stempel krijgen", legt Robin uit.

College

De frisse kijken van de jongeren moeten de raadsleden en het college van andere inzichten voorzien. Volgens Jip en Robin moeten ze de oude rotten in het college nog wel even overtuigen van hun nut. "Ik merkte aan een iemand dat die ons nog niet serieus namen", zegt Robin. "Maar bij ons heb je geen politieke spelletjes."

De pilot duurt een jaar. Daarna wordt gekeken of het een succes was en er een nieuw college komt.

Luister het interview met Robin en Jip terug via deze link.