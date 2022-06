Fietstocht voor nieuwe gemeenteraad in Zee en Duinwijk: "Heeft u wat? Benader ons!"

Het wijkplatform van de Zee en Duinwijk in Velsen heeft het afgelopen weekend meerdere fietstochten georganiseerd voor de nieuwe gemeenteraad. Op deze manier worden de raadsleden bijgepraat over de problemen die er spelen en de oplossingen die het wijkplatform de afgelopen jaren heeft weten te realiseren.

Alex van de Molen van het wijkplatform is verheugd met de opkomst tijdens een van de fietstochten als we hem spreken op vrijdagmiddag. "Ik vind het heel leuk dat de gemeenteraadsleden ingegaan zijn op onze uitnodiging om de wijk beter te leren kennen. En ook dat ze zien, met name de nieuwen in de raad, de problemen die in onze wijk spelen."

Tekst gaat verder onder de videoreportage over de fietstocht: