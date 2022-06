Afzwaaiende wethouder Wolthers blikt terug: 'We gaan terug naar Hilversum als dorp'

"We zijn de tweede partij van Hilversum geworden en toch niet aan tafel gekomen. Dat doet in eerste instantie natuurlijk pijn", legt ze uit. "Dan zie je de coalitie gevormd worden zonder D66 en dat is natuurlijk hartstikke jammer, maar zo gaat dat."

Na de verkiezingen werd snel duidelijk dat Hart voor Hilversum als grootste partij D66 liever kwijt dan rijk was aan de formatietafel. Wolthers was hier toentertijd niet over te spreken, nu vindt ze dat vooral jammer.

Nu het coalitieakkoord bekend is, heeft Wolthers op weg naar de uitgang van het raadhuis nog wel kritiek. "We koesteren de dorpse kwaliteiten van Hilversum, maar we zijn ondertussen een gemeente met meer dan 90.000 inwoners geworden. En we hebben problemen die we niet als dorp kunnen oplossen, denk aan de doorstroom van de Johannes Gerardsweg, het grote aantal woningzoekenden en de klimaatcrisis."

In de ogen van Wolthers gaat het nieuwe akkoord daarin mank en pakken ze deze dossiers op te kleine schaal aan. "Dit soort dossiers moet je met netwerken als regio en de provincie oplossen. Wat wij hebben ingezet wordt nu teruggedraaid en terug als naar Hilversum als dorp en dan mis je kansen."

Terugblik

Maar terug de gemeenteraad in om oppositie te voeren zag Wolthers niet zitten. "De afgelopen vier jaar heb ik altijd aangestaan en sta je midden in de samenleving. Als je dan teruggaat in de raad ga je je eigen beleid toetsen en controleren. Dat is niet zuiver."

Wel kijkt ze met een gerust hart terug op haar vier jaar wethouderschap. "Ik heb er erg van genoten. Het prachtige aan het vak is dat je veel dingen in gang kan zetten en verbeteren."

In een zwart gat valt Wolthers niet. "Op een gegeven moment weet je dat het een feit is en ga je er ernaar toeleven. Ik kan veel dingen doen en van veel dingen genieten." Wat ze nu precies gaat doen wet de afzwaaiend wethouder nog niet.

Luister het hele interview met Annette Wolthers terug via deze link.