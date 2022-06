Expeditie Noord-Holland: "Jij bent de Max Verstappen van onze omroep"

In deze aflevering van Expeditie Noord-Holland gaat onze presentator Koen Bugter op de fiets in een spannende race de strijd aan met de auto. Hoe ben je op een korte afstand sneller van A naar B? Sportief met de elektrische fiets of toch met het gemak van de auto?

De race tussen de elektrische fiets en de auto gaat van Heerhugowaard naar Alkmaar. "We houden ons aan de verkeersregels en ik neem het op tegen producent Arjen de Bruijn, ook wel de Max Verstappen van de omroep genoemd. Let op schoolgaande kinderen en wie is als eerste bij de Burgemeester van Wendelaarlantaarn in Alkmaar? 3, 2, 1, go!"

Doorfietsroutes

Ondertussen kan Koen flink doorfietsen dankzij doorfietsroutes. De Provincie investeert in dergelijke routes. Jan-Albert de Leur is beleidsadviseur. "Doorfietsroutes kun je veilig en fijn doorfietsen. Je hoeft niet te stoppen van kruisend verkeer of voor stoplichten. Normaliter staan mensen bij een verkeerslicht te wachten en dat hoeft hier niet," aldus De Leur.

Waarom vindt de Provincie het überhaupt belangrijk dat we vaker de fiets pakken? "Het is hartstikke gezond en leuk om te fietsen", vertelt De Leur. "Er komen veel huizen bij in onze provincie en als die mensen allemaal met de auto zich gaan verplaatsen dan loopt het totaal vast."

Dekselse Arjen

De race tussen de auto en de elektrische fiets is ondertussen een spannende strijd. Bij de Molenweg rijden Koen op de fiets en Arjen in de auto dicht bij elkaar in de buurt. Met het drukke centrum in het vooruitzicht is de strijd nog niet verloren. Koen staat voor een dichte brug en "het ziet er slecht voor mij uit," aldus Koen, maar Arjen kan maar moeilijk een plekje vinden bij de parkeergarage. "Zo verlies ik kostbare tijd", aldus Arjen in de auto. Koen fiets ondertussen: "Heerlijk door het centrum. Die dekselse Arjen zal toch niet sneller zijn?"

Glorieuze overwinning

Uiteindelijk is Koen op de elektrische fiets eerder dan Arjen bij de Burgemeester van de Wendelaarlantaarn in Alkmaar. "Wat een glorieuze overwinning!" Arjen is sportief aangelegd, maar komt toch vijf minuten later bij het eindpunt aan. "Die parkeergarage stond helemaal vol." Presentator Koen Bugter concludeert: "We hebben voor eens en altijd bewezen dat de fiets niet trager hoeft te zijn dan de auto."