Nieuw leven voor kinderkleding: "We willen ‘t Gooi graag een beetje duurzamer maken"

Een eigen bedrijf beginnen is nooit makkelijk. Maar wie het avontuur aandurft in coronatijd, heeft wel écht lef. In deze serie volgen we mensen die de sprong in het diepe waagden. In de aflevering van vandaag: de winkel Cloffee in het centrum van Bussum.

"Beginnen in coronatijd was best spannend", vertelt compagnon Ragna Dik. "Maar na een periode van brainstormen en voorbereiden durfden we het aan. In april 2021 begonnen we met de webshop en in augustus volgde de winkel."

Tweedehands kinderkleding, duurzame cadeaus én lekkere koffie, dat is het concept van Cloffee in Bussum. "In Amsterdam heb je volop winkels met tweedehands kinderkleding, maar hier nog helemaal niet," zegt Anke Meulendijks. "Daar wilden we wat aan doen!"

Bij Cloffee kun je niet alleen terecht voor tweedehands kleding, maar ook voor duurzaam speelgoed en een kopje koffie. Daarnaast mogen klanten zelf ook spullen inleveren. "Je krijgt dan 40 procent van de opbrengst", vertelt Ragna. "Dat kun je laten uitkeren of weer uitgeven in de winkel. Als je kleren na drie maanden niet verkocht zijn, mag je het weer ophalen óf wij doneren het voor je aan Stichting Kinderen in Nood."

"Ragna staat dagelijks in de winkel en ik ben meer op de achtergrond aanwezig; ik doe bijvoorbeeld de inrichting," vertelt Anke, die hiernaast ook nog een marketingbureau in Amsterdam runt. "Voor Ragna was het dus heel spannend, want zij heeft voor Cloffee haar vaste baan opgezegd."

Toch blijkt ondernemen in coronatijd een pittige klus, want drie maanden na opening, gooit corona roet in het eten. "In december vorig jaar moesten we weer dicht. Ja, dat was best een domper", vertelt Ragna. Maar ze zat geen seconde stil. "Ik ben alles gaan fotograferen en online liep de verkoop door. Dat was natuurlijk niet te vergelijken met de omzet in de winkel, maar we draaiden tenminste", zegt Ragna.

En ook nu de winkels weer open zijn, is het nog flink aanpoten. "Mensen hebben zo lang thuis gezeten en alles online besteld, we moeten ze lokken om weer naar de winkel te komen", zegt Anke. En daar komt een hoop creativiteit bij kijken. "We organiseren workshops dromenvangers maken, kinderfeestjes en er komt regelmatig een kinderkapper langs. Alles om weer mensen binnen te halen", vertelt Ragna.

Sandalen

En dat lukt aardig, want Cloffee begint al een begrip te worden in Bussum. "Dit is zo’n leuke winkel", zegt Maartje van Meer. Ze is vandaag op zoek naar kindersandalen. "Ik heb drie kinderen en ze groeien zo snel, zonde om alles nieuw te kopen. Hier vind ik hele mooie spullen en het is niet duur," aldus Maartje.

"Het zou mooi zijn als mensen geen nieuwe kleren voor hun kinderen meer hoeven te kopen, want er is al zo vreselijk veel," zegt Ragna. Ze wil met Cloffee graag de planeet - en om te beginnen 't Gooi - een beetje duurzamer maken. "Al kopen mensen maar een deel tweedehands, dan ben ik al heel tevreden."

En hoe zien Ragna en Anke de toekomst van Cloffee? "Het zou een droom zijn als we dit concept verder zouden kunnen uitrollen in Nederland", zegt Anke. "Een vestiging in Weesp of Amersfoort, bijvoorbeeld. En dat hoeven we niet zelf te doen hoor, mensen die interesse hebben, mogen zich melden!"