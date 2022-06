Waarom niet? Nu al een timmerdorp: 'Ik houd van bouwen en van avontuur'

Schagerbrug heeft de primeur met het eerste timmerdorp in de regio. Het is sowieso de eerste keer dat er een timmerdorp is in het dorp. En met ruim zestig inschrijvingen is het nu al een succes. Niels Kockx van de evenementencommissie is tevreden: "We dachten: We doen het anders. Met Pinksteren is het altijd wel mooi weer en we wilden gewoon weer iets leuks organiseren voor het dorp."

"Fijn dat we hier kunnen timmeren, anders moesten we helemaal naar Schagen." - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Alsof het al zomer is; timmerdorp, mooi weer en een lang weekeinde voor de deur, alles zit mee voor de kinderen uit Schagerbrug. Het team van Nan en Timo heeft er zin in: "We maken een huis met een tunnel en nog een huis eraan. Anders moesten we altijd naar Schagen en hier is het veel rustiger. En je hebt meer hout." 'Inspirerend' Eline en Frieda willen een klimwand in hun huis. Frida klimt alvast omhoog: "Ik denk dat we een soort driehoekshuis maken." Ze lazen het in de dorpskrant dat er een timmerdorp komt. Elina was meteen dolenthousiast: "Ik houd heel erg van bouwen, ik vind het leuk om op avontuur te gaan dus dan kan ik nu een inspirerend huis maken." Tekst gaat door onder de video.

timmerdorp Schagerbrug - NH Nieuws / Jurgen van den Bos