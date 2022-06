Na 19 jaar laatste luilakmarkt voor marktmeesternestor Ron: "Volgend jaar als eregast?"

De Haarlemse luilakmarkt is vanmiddag opgebouwd. Marktmeester Ron van de Vall loopt zijn vaste ronde als de kooplieden hun waar uitstallen. Negentien jaar heeft de marktmeester van de stad deze Haarlemse traditie mogen organiseren. Dit jaar is zijn laatste, Ron gaat namelijk met pensioen.

"Normaal zitten we aan het begin van het jaar al vol met inschrijvingen. Nu hadden we twee maanden geleden nog maar een paar aanmeldingen. Ik ben toen iedereen gaan bellen. Heel mooi dat het toch door kan gaan."

Vooral het regelen van voldoende marktkooplieden was na twee jaar afwezigheid een grote opgave. Even leek het er zelfs op dat de markt helemaal niet door zou gaan vanwege te weinig aanmeldingen.

Luilak en de bloemenmarkt zijn een door historie verweven traditie. Het idee om tijdens Luilak mensen vroeg te wekken, wordt alleen in het westen van Nederland gevierd in een gebied tussen Texel en Delft. Met Luilak worden de langslapers zaterdagochtend vroeg gewekt. In de 16e en 17e eeuwen begon 'luilakken' al op vrijdag voor Pinksteren.

Toch is Luilak geen christelijke feestdag, ondanks dat het wel samenvalt met Pinksteren. Onder andere in Haarlem wordt Luilak voorafgegaan door een luilak(bloemen)markt die altijd van vrijdag tot en met zaterdagochtend plaatsvindt. Deze Haarlemse markt is er officieel sinds 1890 en is daarmee de oudste bekende luilakmarkt.