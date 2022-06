Kroegbaas veroordeeld tot 30 maanden cel voor verkrachten werkneemster

Het vooral gebeurde in de nacht van 30 september op 1 oktober 2021 tijdens een borrel na een lange dag werken. De kroegbaas kende het slachtoffer al van kinds af aan en zij zag hem als een vaderfiguur. Volgens de serveerster was haar baas die avond dronken.

Voor haar huis

Tijdens een gesprek met de medewerkster stak de kroegbaas zijn hand in haar broek. Daarna volgde hij haar naar het personeelstoilet en heeft haar in een wc-hokje opnieuw betast. De kroegbaas is daarna door collega's in een taxi gezet om richting huis te gaan.

Echter is de kroegbaas toen naar het huis van de serveerster gegaan. Daar heeft hij op haar gewacht en liep vervolgens met haar mee richting het huis. Toen zij de woning had opengedaan greep de kroegbaas haar bij haar nek en verkrachtte hij haar. Volgens de café-eigenaar klopt het verhaal van wat er is gebeurd, maar zou de seks met instemming van de serveerster zijn geweest. De rechtbank oordeelde dat het verhaal van de werkneemster geloofwaardig is, omdat toen zij aangifte deed er nog steeds rode plekken in haar nek en blauwe plekken op haar bovenarm en heupen zaten.

Joes Kloppenburg

Volgens Het Parool is de kroegbaas in kwestie Kenneth M.. M. werd eerder veroordeeld tot een straf van drie jaar voor het mishandelden Joes Kloppenburg, die later aan die verwondingen overleed. Ook werd M. meermaals gepakt terwijl hij met alcohol op achter het stuur zat. Volgens de rechter is zijn alcoholgebruik één van de redenen om hem de straf op te leggen.