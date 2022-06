Wietplantage gevonden achter kast in slaapkamer Amstelveense woning

Aan de Sportlaan in Amstelveen heeft de politie vorige week woensdag een hennepplantage ontdekt achter een kast in de slaapkamer. Omdat het middenin een woonwijk is, spreekt de politie van een 'levensgevaarlijke situatie.'

De kast in de slaapkamer verborg een groot gat in de muur met daarachter een verborgen ruimte met wietplanten en apparatuur voor de kweek ervan. De politie heeft alles in beslag genomen om het te vernietigen. Ook is er een vrouw aangehouden, haar rol binnen de wietplantage wordt nog onderzocht.

Gevaar

De plantage kwam aan het licht bij een controle op spookbewoning. De politie schrijft dat er niemand in de woning aan de Sportlaan stond ingeschreven. Toch vond er veel bedrijvigheid plaats, waarna een melding was gedaan.

De politie schrijft dat een wietplantage in een woonwijk zorgt voor een extreem gevaarlijke situatie. "Niet alleen vanwege brand- en ontploffingsgevaar, maar ook door kortsluiting, oververhitting of lekkage." In de woning werd ook energiefraude ontdekt. De energieleverancier zal daarom opnieuw metingen verrichten.