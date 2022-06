Amsterdam NL V Politici stadsdeel Zuid op de bres voor fietsenwinkel met boze brief aan vastgoedinvesteerder

Met een brief aan de vastgoedeigenaar van het pand van fietsenwinkel De Fietsentuin hoopt een aantal politici van stadsdeelcommissie Zuid het voortbestaan van de geliefde zaak te redden. De fietsenwinkel is al jaren een begrip in de buurt, maar omdat het pand door de woningcorporatie Lieven De Key is verkocht aan een vastgoedinvesteerder staat het voortbestaan onder druk door een nieuwe, torenhoge huur.

De bedoeling van de groep politici van het stadsdeel en winkeleigenaar Gislaine Geutskens is om de brief te overhandigen aan een bestuurder van vastgoedgroep Rijan BV. Eenmaal aan de deur komt het niet verder dan een gesprek met een medewerker, via de intercom. "Heel teleurstellend", aldus de reactie van Geutskens van De Fietsentuin. "Typerend voor hun gedrag. Ik hoop dat Rijan BV de brief gaat lezen en daar op een positieve actie gaat ondernemen." Redelijkheid De brief moet de vastgoedbeheerder overtuigen van het feit dat het mogelijk nieuwe huurtarief herzien moet worden. Die zou drie- tot vijf keer hoger uitvallen dan dat nu het geval is. "We gaan er toch vanuit dat er zoiets is als redelijkheid en dat de huisbaas bereid is om de tafel te gaan met het echtpaar die de ondernemers zijn van De Fietsentuin", vertelt Jacques Bettelheim, stadsdeelcommissielid PvdA Zuid. "Ga met ze praten en kom er in redelijkheid uit. Dat is toch het minste dat je mag verwachten van een huisbaas."

Om de tafel Tot een gesprek kwam het bij het aanbieden van de brief dus niet, tot teleurstelling van aanbieder Bettelheim. De vastgoedbeheerder wil ook aan AT5/NH Amsterdam geen reactie geven. In de brief roepen de aanbieders op tot actie van de investeerder. "Ga op zo kort mogelijke termijn met hen om de tafel en kom in goed overleg tot afspraken over een huur voor beide panden die recht doet aan uw bedrijfsbelang, maar die ook een sluitende exploitatie van De Fietsentuin mogelijk maakt", zo leest Jacques Bettelheim de laatste passage voor. De waarde voor de buurt is een belangrijke reden waarom de stadsdeelpolitici zich sterk maken voor het behoud van de winkel. Er zouden in 85 jaar verschillende fietsenwinkels hebben gezeten. De Fietsentuin zit de laatste vijftien jaar in het pand. Gislaine Geutskens hoopt dat het niet stopt, maar duimt nog dat er een toekomst zit aan haar zaak. "We houden vol en we stoppen pas als het doel bereikt is", zegt ze strijdvaardig. "Dat is een nieuw contract voor De Fietsentuin, in het pand van Rijan BV."