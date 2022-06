VVD Amsterdam gaat in op het aanbod om een bestuurder in stadsdeel Zuid te leveren

De Amsterdamse VVD gaat in op het aanbod van de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 om een bestuurder in stadsdeel Zuid te leveren. De VVD maakt geen deel uit van het nieuwe stadsbestuur, maar kreeg toch de mogelijkheid om in Zuid aan het stadsdeelbestuur deel te nemen. De 33-jarige VVD'er Stijn Nijssen is voorgedragen als kandidaat in Zuid.

"Nijssen heeft de afgelopen jaren bewezen zich politiek complexe dossiers goed en snel eigen te kunnen maken, uitstekend in staat te zijn om samenwerkingen aan te gaan, en als liberaal altijd te kijken naar wat wél mogelijk is", laat de VVD weten. "Een combinatie van eigenschappen die wat ons betreft cruciaal is om deze positie met succes te kunnen vervullen."

Nijssen begon in 2018 bij de Amsterdamse VVD als stadsdeelcommissielid in stadsdeel Oost. Vervolgens ging hij in 2019 aan de slag als duoraadslid voor de fractie. Daarnaast werkte Nijssen als manager/consultant voor onder meer BMC en KPMG.

Op dit moment vervangt Nijssen VVD-fractievoorzitter Claire Martens, die met zwangerschapsverlof is.