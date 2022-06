Paul van Ass nieuwe bondscoach Nederlandse hockeyvrouwen

"Eerlijk is eerlijk, toen de KNHB mij vroeg voor deze functie moest ik er wel even over nadenken", zegt Van Ass in een persbericht. "Bij Heren 1 van HGC heb ik het namelijk erg naar mijn zin. Maar het is een enorme eer als je gevraagd wordt je land te vertegenwoordigen, ook als bondscoach."

Zoektocht

Van Ass begint per 1 september en volgt Jamilon Mülders op. De Duitser heeft Oranje onder zijn hoede sinds Alyson Annan in januari plotseling vertrok wegens een verschil van inzicht over de aanpak van de angstcultuur in de ploeg. Alyson Annan is inmiddels bondscoach van de Chinese hockeyvrouwen.

Van 2010 tot en met 2014 was Van Ass ook al bondscoach van de Nederlandse mannen. Op de Olympische Spelen van Londen in 2012 werd de finale verloren van Duitsland.