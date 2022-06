De Peiling: ik kan prima omgaan met tegenslag

Aanpassingsvermogen is een belangrijke competentie voor organisaties én medewerkers, zegt Zorg van de Zaak. Het is de sleutel tot productiviteit, creativiteit en innovatie. Daarom het is zorgwekkend dat het aantal aanpassingsstoornissen zo enorm groeit (met zo'n 29 procent maar liefst).

Verzuim is steeds vaker het gevolg van het niet om kunnen gaan met veranderingen, zoals financiële zorgen of een verstoorde balans tussen werk en privé. De werkcultuur kan een belangrijke toevoeging bieden bij het weerbaarder maken van mensen. De oplossing ligt volgens Zorg van de Zaak in competentieontwikkeling, leefstijlinterventies en het aanpakken van de onderliggende problemen. Kortom: mensen moeten vitaler en weerbaarder worden.

Werkgevers

Maar aanpassen betekent ook: accepteren dat niet alles voorspelbaar is. Werkgevers kunnen daarin een belangrijke taak vervullen. Niet door personeel door te verwijzen naar specialisten, maar door systematisch te bespreken wat er nodig is om beter met moeilijkheden en tegenslag om te gaan.

Hoe zit dat bij jou? Kun jij goed omgaan met veranderingen, of brengt zelfs de kleinste tegenslag je al helemaal uit balans?