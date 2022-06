Amstelveense buurt is wildpoeper na vier jaar zat: "Je ruikt het in de tuinen"

Het is te goor voor woorden en de buurt is er helemaal klaar mee: een wildpoeper blijft zijn behoefte maar doen in een bosje aan de Jan Teulingslaan in het Amstelveense Westwijk. Fleur-Springer Jonker, die naast het bosje woont, voelt zich niet gesteund door de gemeente Amstelveen en knutselde zelf maar bordjes in elkaar.

"Gatver, echt gatver", omschrijft Fleur haar gedachtes als ze weer eens een ranzige vondst in het bosje doet. "En dan kijk ik nog even goed en zie ik er ook toiletpapier en tissues omheen liggen", gaat ze verder. Het wildpoepen gebeurt in periodes. Soms heeft de buurt er maanden geen last van, maar het probleem speelt al sinds 2017. Het laatste incident was drie weken gelden.

En áls het weer gebeurt, merken ze het meteen op. "Je ruikt het gewoon in de tuinen." Maar hoe weet de buurt nou zo zeker dat de drollen door een mens zijn gelegd? "Je ziet het aan de structuur", legt Fleur voorzichtig uit. "Ja, het is echt te goor voor woorden wat ik nu zeg, hoor", verontschuldigt ze zich. "En met het wc-papier ernaast is één en één natuurlijk twee. Dat kan alleen maar door een mens gedaan zijn." Tekst gaat door onder de foto.

Dit vindt Fleur zoal in het bosje naast haar huis - NH Nieuws/Celine Sulsters

Betrapt De wildpoeper kon niet vier jaar lang ongestoord zijn gang gaan. Twee keer leidde zijn ranzige routine tot een confrontatie met een buurtbewoner. Fleur heeft de man zelf een keer betrapt. "Toen liep ik achter hem aan de bosjes in en wilde hij net zijn broek naar beneden trekken", vertelt ze. Fleur kon de man toen nog net wegjagen. Buurvrouw Myra Quint trof iemand aan die al met zijn broek op zijn enkels zat. "Ik heb nog gezegd van: 'Hé joh, wat doe jij nou?', maar hij liep daarna gewoon door", vertelt ze over dat moment.

Of het om dezelfde man gaat, is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar Fleur en Myra omschrijven allebei iemand van Oost-Europese afkomst. Ze vermoeden dat het om een of meerdere gastarbeiders zonder verblijfplaats gaat, die ook regelmatig bij het bosje bier zitten te drinken. Ze hebben begrip voor hun situatie, maar snappen niet waarom ze dit bosje uitkiezen. "Kijk, als je hoge nood hebt en je plast een keer in een bosje, dan kan ik dat nog begrijpen", zegt Myra. "Maar dat je in de bosjes gaat zitten poepen, vind ik echt een brug te ver. Er is hier een winkelcentrum met allerlei gelegenheden", verwijst ze naar Winkelcentrum Westwijkplein. De vrouwen willen dan ook een oplossing, zoals permanente bordjes, lampen met bewegingssensoren of camera's. Daarom heeft Fleur een plan ingediend bij Denk mee Amstelveen.

Meer plekken Gemeente Amstelveen laat desgevraagd aan NH Nieuws weten dat wildpoepen door gastarbeiders of andere personen of groepen geen structureel probleem is in de gemeente. Toch komen bij NH Nieuws meer signalen binnen van 'wildpoep-hotspots'. In het parkje achter de Kringloop is bijvoorbeeld een soortgelijk bordje als dat van Fleur opgedoken. Ook doet een medewerker van een bedrijf dat is gevestigd op bedrijventerrein Bovenkerk zijn verhaal. De man wil niet met zijn naam in de publiciteit. Hij vertelt dat het in het plantsoentje naast het bedrijventerrein 'iedere dag raak is'. Volgens de man gaat het in deze omgeving niet om Oost-Europese gastarbeiders. Tekst gaat door onder de foto.

Eenzelfde bordje als dat van Fleur in het parkje achter de Kringloop in Amstelveen - NH Nieuws / Celine Sulsters

Een woordvoerder van de gemeente Amstelveen moet toegeven dat er geen cijfers van wildpoepen worden bijgehouden. "Het valt onder de melding 'wildplassen'", legt ze uit. Dat vinden Fleur en Myra onbegrijpelijk. "Plas spoelt zo weer weg, maar dit stinkt gewoon echt en is heel smerig." De vrouwen maken zich zorgen om buurtkinderen die in het bosjes spelen en dieren die er rondlopen. "Straks krijgen die het binnen", vreest Fleur.