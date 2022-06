Waarom slaan toeristen Monnickendam over: "Het past niet in het programma"

Monnickendam is een stad gelegen tussen de toeristische dorpen Volendam en Marken. Niet veel mensen kennen de stad van de visrokerijen en ‘Jan Haring’ en er is bijna geen toerist te vinden, terwijl het net zo pittoresk is als de omliggende dorpen. Hoe komt het dat de stad aan de Gouwzee niet bezocht wordt? En staan de Monnickendammers wel te wachten op bussen vol toeristen? Onze Monnickendamse verslaggeefster Isabel Kouwenoord zocht het uit.

Beeld ‘De Palingroker’, gemaakt door de inmiddels overleden beeldhouwer Rob Cerneüs - Isabel Kouwenoord

Al eeuwenlang staan de dorpen Volendam en Marken bekend als één van de grootste trekpleisters van ons land. Door de groei van het toerisme in Amsterdam – de stad is nu nog voller dan voor corona – neemt het aantal bezoekers in Volendam en Marken ook toe. Toeristen uit binnen- en buitenland maken in overvolle bussen het rondje Amsterdam, Zaandam, Volendam en Marken. Monnickendam wordt niet vaak aangedaan. Daar zijn meerdere redenen voor. Verleden De eerste reden is te linken aan het verleden. "Volendam heeft al eeuwen een toeristische naam, mede door de visserij en de kunst in Hotel Spaander", vertelt Janine Klein van Stichting Promotie Waterland. "In de 18e eeuw werden de oude vissersdorpjes rondom de Zuiderzee, zoals Volendam, ontdekt door kunstenaars. Het toerisme is toen goed op gang gekomen." Hetzelfde geldt voor Marken, waar Sijtje Boes voor haar tijd zeer vooruitstrevend was op het gebied van toerisme.



Daarnaast is er een lange tijd weinig gedaan om Monnickendam op de kaart te zetten. "De laatste jaren wordt er meer geïnvesteerd in het toerisme. We werken samen met de ‘Small Town Harbours’. Dat zijn andere vissersplaatsjes aan het IJsselmeer, zoals Edam. Zo versterken we elkaar en spreiden we de toeristenstroom." Stichting Promotie Waterland krijgt subsidie van de gemeente Waterland om het VVV-informatiepunt te runnen en nieuwe folders uit te brengen. Dat is volgens Klein erg belangrijk. "Monnickendam is een gastvrije stad. Toeristen moeten vriendelijk ontvangen worden en het naar hun zin hebben. Dan komen mensen terug."

Quote "Monnickendam wil graag meer toeristen ontvangen, maar is totaal ongeschikt voor het massatoerisme" janine klein - stichting promotie waterland

Volgens Janine Klein werkt de ligging van Monnickendam voordelig. "Monnickendam wil graag meer toeristen ontvangen, maar is totaal ongeschikt voor het massatoerisme. De kroegen zijn te klein, de straten te smal." De stad aan de Gouwzee richt zich daarom liever op de individuele toerist, mensen met tijd. Geen tijd Tim Teffer, eigenaar van Rent & Event in Volendam merkt dit ook. Rent & Event verhuurt fietsen en scooters aan verschillende B&B’s in Monnickendam. "Wij sturen toeristen vaak naar Monnickendam. Het ligt langs een prachtige fietsroute. Inwoners hebben geen last van de individuele toerist. Ze fietsen, struinen door het oude centrum, gaan lunchen en vertrekken vervolgens weer." Hordes met toeristen, zoals we nu zien in Volendam en Marken, lijkt de eigenaar van het verhuurbedrijf niks. "Dan moeten er meer voorzieningen gebouwd worden, zoals bushaltes. En de komst van meer B&B’ s kan invloed hebben op de huizenmarkt. Er blijven minder huizen over voor de bewoners." Waarom wordt Monnickendam dan steeds overgeslagen door de overvolle toeristenbussen? Teffer heeft er een logische verklaring voor: "Toeristen hebben simpelweg geen tijd om Monnickendam te bezoeken. De massatoerist wil alles in één dag zien, van de Amsterdamse grachten tot de Zaanse Schans. De Volendam Marken Express brengt toeristen binnen een half uurtje van Volendam naar Marken - en andersom. Monnickendam past gewoon niet in het programma."

Door de coronapandemie zijn de meest recente cijfers over het toerisme niet beschikbaar. De gemeente Waterland verwachtte in 2015 in de ‘Toeristische Visie 2015-2025’ dat het aantal bezoekers zou stijgen met circa 25 procent: van 600.000 bezoekers in 2015 naar 750.000 bezoekers in 2021. Volgens cijfers van Stichting Promotie Waterland brachten in 2019 ruim 8336 toeristen een bezoek aan het Monnickendamse VVV-punt. 52 procent hiervan was internationaal, 35,6 procent was Nederlander en 12,4 procent was inwoner van Waterland.