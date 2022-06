De eikenprocessierups rukt weer op in West-Friesland: "Nog te overzien"

Ze zijn er weer, de gevreesde eikenprocessierupsen. Ook dit jaar heeft het Recreatieschap Westfriesland een aantal nesten gesignaleerd in het Streekbos, De Hulk en De Leijnen. "De kans is aanwezig dat het zich nog verder zal verspreiden."

De eikenprocessierups - die het meest actief is tussen half april en half juli - kruipt weer over de eiken in West-Friesland, constateert het Recreatieschap Westfriesland. De rups leek vorig jaar zo goed als 'verdwenen', maar beleeft dit jaar weer een comeback. "Voor corona hadden we onze handen vol, toen nam het ietsjes af. Nu lijkt het steeds verder op te rukken", ziet Piet Copier, hoofd van Groen- en Recreatiebeheer.

In de afgelopen dagen stroomden het aantal meldingen binnen bij het Recreatieschap. Toch lijkt de schade hier mee te vallen. Om hoeveel het eiken gaat, durft Copier (nog) niet te zeggen. "Het gaat vooralsnog om tien locaties. Maar vergelijk het met Twente of de Achterhoek, dan valt het nog mee. De kans is aanwezig dat het zich nog verder zal verspreiden. We houden de situatie goed in de gaten."

Beheersbaar

Het is een onbegonnen zaak om iedere 'bedreiging' aan te pakken. Er gaat hier dan ook een boodschap uit. "Wees oplettend. We bestrijden de rups vooral op plekken waar veel mensen komen, of waar veel mensen langs de eiken fietsen of wandelen. Zoals speelweides of parkeerterreinen, dat zijn de hotspots."

Mocht het zover komen, dan bestrijdt het Recreatieschap de eikenprocessierups eerst door te spuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit doen ze om onnodige schade aan de natuur en biodiversiteit te vermijden. "De nesten worden dan gesprayd met een sterk geconcentreerde vloeistof van knoflook. Maar zover zijn we nog niet, er zijn nog geen nesten verwijderd."

Hoe werkt zoiets nou precies? De nesten die zijn ingespoten, blijven dicht. "Het knoflookextract zorgt ervoor dat de rups verlamd raakt en afsterft. De haren van de rupsen die de irritatie veroorzaken, blijven door de kleverige substantie in het afgesloten nest", liet Antoon Vreeker eerder al weten, die samen met twee aannemers binnen Natuurlijk Schoon de eikenprocessierups in West-Friesland bestrijdt.