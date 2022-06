Gevreesde kaalslag van bomen in Wijdenes misschien toch van de baan

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de 151 iepen aan de Lekerweide – tussen de Hogeweg en Middenweg – kappen omdat ze ziek zijn. Hiervoor heeft het waterschap op 20 april een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Drechterland.

Op het eerste gezicht lijken de iepen gezond. Toch vormen ze een gevaar, omdat er tijdens een storm in januari één van de bomen is omgewaaid. "Deze boom bleek slecht geworteld te zijn. Dit heeft ons gealarmeerd en daarom zijn we een onderzoek gestart. Het leek lang goed te gaan", liet woordvoerder Aukje Rypma eerder al weten.

Dertig jaar geleden al werden er methodes bedacht om de iepenziekte tegen te gaan, een veel voorkomende ziekte in West-Friesland. Het werkt op veel plekken, maar in Wijdenes niet. "De bomen bestaan in feite uit twee delen: een onderstam tot enkele centimeters boven de grond en een bovenstam van een andere soort die in het verleden aan de onderstam is vastgemaakt. In een later stadium, na aanvankelijk succes, kán dit dus misgaan, waarbij de onderstam – het wortelgestel – afsterft."

Second opinion

Toch is er nog een kans dat de bomen mogen blijven staan. De gemeente heeft namelijk een extern adviesbureau ingeschakeld voor een second opinion. "Naar aanleiding van de kapaanvraag hebben we een extern adviesbureau ingeschakeld om een nader en onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar deze bomen. Dat is al gedaan, en die bevindingen worden nu besproken met het waterschap. Ook kijken we naar andere mogelijkheden", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.