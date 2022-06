Serhii werd op 9 mei afgezet bij Van der Valk in Hoorn, daarna ontbreekt ieder spoor

Iris Vis uit Wogmeer maakt zich flinke zorgen. Het contact met Serhii Hrynyk, een trouwe Oekraïense medewerker bij het bedrijf van haar vader, is al sinds 9 mei verbroken. Hij is inmiddels bij de politie als vermist opgegeven. "Hij is niet iemand die zomaar wegloopt."

Is Serhii vrijwillig vertrokken, of is hem iets overkomen? Het is de vraag die de familie Vis al enige weken bezighoudt. Zo erg zelfs, dat ze hem donderdag als vermist hebben opgegeven. "We maken ons zorgen."

Serhii is 25 jaar en werkt bijna drie jaar bij het rietdekkersbedrijf van de vader van Iris. Omdat de familie Vis op vakantie naar Spanje ging en Serhii uit zijn verhuurverblijf moest, zou hij enkele weken in het Van der Valk hotel in Hoorn verblijven. "We hebben hem daar op 9 mei afgezet, toen we op vakantie gingen. Maar hij blijkt daar nooit te hebben ingecheckt."

Tijdens de vakantie krijgen ze geen telefonisch contact met hem. "Terwijl hij altijd snel reageerde, altijd." Ook andere personen uit zijn omgeving zoeken toenadering, tevergeefs. "Het is een rustige, slimme jongen. Hij praat een paar woorden Nederlands, maar spreekt goed Engels. Hij heeft geen auto en is niet het type naar dat gaat liften. We hebben na terugkeer uit Spanje in de buurt van Van der Valk en in de binnenstad van Hoorn gezocht, maar niets gevonden. Niemand heeft hem gezien."