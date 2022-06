Trampolinespringer Jordy Mol mist halve finale op EK in Italië

Een solide oefening neerzetten. Dat was de opdracht voor Jordy Mol op het EK trampolinespringen in Italië. Dat lukte prima, maar het was niet voldoende voor een plek in de halve finale voor de talentvolle Nibbixwouder. "Maar ik ben heel tevreden."

Jordy Mol doet alles op eigen kracht - NH Nieuws / Michiel Baas

Mede door zijn dorpsgenoten uit het West-Friese dorp kwam Mol op het het eindtoernooi terecht. Door een gebrek aan financiële steun vanuit de Nederlandse turnbond KNGU, bekostigt Mol zijn toernooien via crowdfunding. "Het EK kost bij elkaar 3100 euro", gaf Mol eerder aan. "Het meeste geld komt binnen via mijn dorpsgenoten. Het is heel fijn dat zij mij steunen." Richting het Europees kampioenschap groeide het goede gevoel. Tijdens de World Cup, ook in Rimini - voorafgaand aan het EK - moest hij nog wennen aan de hal, maar daarna nam de vorm toe. Het resulteerde donderdagmiddag in een kwalitatief goede oefening, die tot veel tevredenheid leidde bij de pupil van trainer Sven Mooij van TV Triffas uit Alkmaar. Goed voor een plek bij de beste springers bleek het niet. Droom Er wordt door de jury beoordeeld op hoogte, moeilijkheid en netheid. "Op al die onderdelen ontbreekt nog een klein beetje aan alles, zei Mol in aanloop naar het EK. "Het is mijn droom om uiteindelijk de Olympische Spelen te halen. Maar ik ben nog jong, dus ik heb nog voldoende tijd."