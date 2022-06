Ajacied Liam van Gelderen vertrekt naar FC Groningen

De Amsterdammers ontvangen een transfersom van ongeveer 450.000 euro. Ook heeft Ajax een doorverkooppercentage van twintig procent afgedwongen.

De Zaankanter speelde ook in de jeugd van AZ, voordat hij in 2015 de overstap naar Ajax maakte. Afgelopen seizoen maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam hij twee keer in actie voor Ajax 1.