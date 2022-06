Chagrijn bij kooplui Waterlooplein over aanhoudende problemen met boxen: "Gemeente geeft niet thuis"

Er is nog altijd behoorlijk wat chagrijn bij marktlieden op het Waterlooplein over hun nieuwe werkplekken. Sinds de renovatie van afgelopen september zijn er boxen waar ze hun zaken in doen, maar die lekken als het regent en als het waait helpen de zeilen maar nauwelijks. De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort zaken en daar is het idee dat de problemen zijn gefikst. "Het zou echt fijn zijn als ze een keer komen kijken", aldus een van de marktkoopmannen.

In maart werd het nieuwe plein officieel geopend. Echt een feest was dat niet, want het gros van de ondernemers hadden liever nooit gezien dat het plein op de schop ging. Daarnaast waren er toen al problemen, zoals de lekkages, die nog altijd niet zijn opgelost.

Marktkoopman Siets Tokkie staat al 47 jaar op de markt. "Er is lekkage. De zeilen die we moeten krijgen heb ik nog steeds niet en de zeilen die ik nu heb zijn te kort en lekken dus." De gemeente laat weten wel degelijk werklui te hebben gestuurd om de problemen te verhelpen. Die zijn er ook geweest aldus Tokkie, maar het afgeleverde werk hielp niet.

"Beetje kneuterig"

"De boxenbouwers zijn al acht maanden bezig om de gaten dicht te krijgen, maar ze kitten aan de onderkant. Ik ben geen bouwkundige, maar ik weet dat je niet onder moet beginnen maar aan de bovenkant." Peggy Stein, voorzitter van de marktvereniging Waterlooplein, is er ook behoorlijk chagrijnig van. "Het is een beetje kneuterig en dom hoe die boxen en zeilen zijn gemaakt."

De communicatie tussen de gemeente en de kooplui verloopt al tijden stroef, vinden de ondernemers die we spreken. De gemeente laat weten alles te doen om ze te helpen en zegt dat dat ook in samenspraak met de kooplui gaat. "De marktondernemers zijn in alle stappen betrokken geweest. Ze hebben onder anderen meegeschreven aan het programma van eisen voor de marktboxen."

Onbegrip

Tokkie kan zich niet helemaal vinden in deze verklaring: "De gemeente geeft geen thuis, je kunt makkelijker bij de koning binnenkomen dan in het gemeentehuis. Wij kunnen niet naar binnen en zij komen niet naar buiten." De gemeente laat weten in gesprek te blijven met de ondernemers en de marktvereniging om de samenwerking te verbeteren.