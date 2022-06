Giel Beelen laat mensen bij hem thuis cd's uitzoeken: opbrengst voor goed doel

Giel Beelen verkoopt zijn gehele cd-collectie voor de bouw van een muziekstudio voor kinderen in het Spaarnegasthuis. Als radio-dj heeft hij heel wat cd's verzameld, maar die staan al jaren in grote, roze kasten in zijn woonkamer zonder dat hij er iets mee doet. Daarom verkoopt hij ze voor een goed doel.

Giel Beelen is dol op muziek, maar hij is niet per se gebonden aan cd's. Hij streamt ook graag, waardoor hij prima afstand kan doen van zijn duizenden albums. "Zelfs sommige cd's die ik veel heb geluisterd kan ik zonder, want ik kan het nog steeds luisteren. Het gaat mij wel echt om de muziek. Ik bewaar wel een paar cd'tjes voor de radio met gekke geluidseffecten."

Muziekstudio Spaarnegasthuis

De opbrengst van de cd's gaat naar Stichting Muziekids die een muziekstudio gaat bouwen voor de jonge patienten van het Spaarne Gasthuis, waar ze muziek kunnen maken. En dat gaat Beelen aan het hart. "Ik vind het machtig mooi, maar je kunt je voorstellen dat daar geld voor nodig is. Ook om de mensen te betalen om het te begeleiden daar."

Vanmiddag kregen de eerste gegadigden de kans om door de collectie van Giel te snuffelen. Maandag is de dag waarop hij nog veel meer mensen hoopt te ontvangen. "Ik heb wel één regel en dat is dat mensen grote aantallen moeten kopen. Het is voor Muziekids en de kasten moeten echt leeg maandag."