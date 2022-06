Grotere terrassen mogen blijven, tenzij overlast te groot is

Een grote glimlach bij de eigenaar van Barça, op het Marie Heinekenplein. "Dit nieuws wat nu komt is onwijs fijn, maar ik ga er niet meteen vanuit dat het definitief is", reageert Jorrit op de Weegh. "Als het zo is spring ik een gat in de lucht en dan kunnen we gaan knallen." Er is een reden voor zijn terughoudendheid, want in het akkoord staat dat er geen overlast mag worden ondervonden van het verlengen van de terrasuitbreiding.

Vrees voor overlast

Buurtbewoners aan het Marie Heinekenplein zijn verdeeld. Er wordt door sommigen positief gereageerd, maar anderen zijn kritischer. Er is vrees voor aanhoudende overlast van afval, meer geluid en minder bewegingsruimte op het plein. "De vluchtroutes worden beperkt", aldus buurtbewoner Roger van Maris. "Ik zou de uitbreidingen teruggedraaid willen zien, want zoveel is het niet. Het komt eigenlijk de gezelligheid niet ten goede, zeker ook omdat het plein steeds smeriger wordt."