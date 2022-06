Laren en Blaricum nemen afscheid van Willibrord Frequin: "Een kwajongen met een goed hart"

Met een indrukwekkende plechtigheid in de Sint Jans-basiliek in Laren namen familie, vrienden en oud-collega's vandaag afscheid van Willlibrord Frequin. De televisie-icoon overleed vorige week op tachtig jarige leeftijd aan de gevolgen van vasculair parkinsonisme en hartfalen. Na de dienst werd Frequin via een erehaag uitgeleid.

Afscheid van Willibrord Frequin in de Sint Jans-baseliek in Laren - NH Nieuws

Volgens Henny Huisman kunnen we Frequin herdenken als een tv-maker die zijn eigen genre uitvond. "Hij heeft de Willibrord-manier geïntroduceerd. Hij was brutaal, heel direct. Als 'ie je niet mocht, liet hij dat ook gewoon merken." Een dame uit het publiek herinnert Frequin vooral van zijn stamkroeg Moeke Spijkstra in Blaricum. "Als hij er was, was het één en al gezelligheid. Schik maken met de mensen met dat ondeugende gezicht van 'm."