Landelijk golftoernooi in Dirkshorn om geld op te halen voor Parkinson: "Steeds stapje inleveren"

Op een zonnige donderdagmiddag doen golfliefhebbers uit heel het land mee aan een benefiet golftoernooi in Dirkshorn. Het toernooi wordt meerdere keren per jaar, op golfbanen in heel Nederland, gehouden om geld op te halen voor Parkinson. Een ziekte waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden, en dus veel geld voor nodig is.

Ruud Overes, oprichter van Parkinson2Beat, aan het golfen - NH Nieuws

Vandaag vond het toernooi in Dirkshorn plaats, waar 55 enthousiaste golfers op afkwamen. Het toernooi is ooit begonnen door stichting Parkinson2Beat. Een sportplatform én stichting die Ruud Overes heeft opgericht, nadat hij in 2017 de diagnose Parkinson kreeg. "Ik vind dat er wat meer moet gebeuren om te proberen Parkinson de wereld uit te helpen." Hans van Velden nam het initiatief om het toernooi vandaag te organiserenop zijn geliefde golfbaan in Dirkshorn. Hans zijn vrouw lijdt sinds enige tijd aan Parkinson, daarom draagt hij op deze manier graag zijn steentje bij om geld op te halen voor onderzoek. Tekst gaat door onder de video.

Hans organiseert een golftoernooi om geld op te halen voor stichting Parkinson2Beat - NH Nieuws

Snel achteruit Hoewel Ruud nog steeds zijn geliefde sport golfen kan uitvoeren, merkt hij duidelijk wat voor impact de ziekte heeft op zijn leven. "Het is elke keer weer wennen aan het feit dat je weer iets niet kunt." Dat kan Hans beamen als hij vertelt over het ziekteproces van zijn vrouw. "Het laatste halfjaar gaat zo snel achteruit", vertelt hij. "Eerst moet je een rollator en de volgende stap wordt een rolstoel, en dat is psychisch natuurlijk best belastend."

Quote "Eerst moet je een rollator en de volgende stap wordt een rolstoel" hans van velden, organisator golftoernooi