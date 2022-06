Na maanden vol stress is hij daar dan: het Oekraïense droomhuis van Henk

Hij is laatste tijd vijf kilo afgevallen en was de laatste tijd 's nachts iedere twee uur wakker. Maar eindelijk, eindelijk is hij daar dan. Het droomhuis van Henk Avis uit Oostwoud. Afkomstig uit Oekraïne.

Bewoners van Oostwoud kijken vrijdagochtend verbaasd op als er een enorme dieplader door het dorp schuurt. En dan moet het nieuwe onderkomen van Henk de draai nog maken richting de eindbestemming op het Oosteinde. Met een kettingzaag zorgt hij hoogstpersoonlijk voor de broodnodige extra centimeters ruimte, door wat struiken weg te halen.

Het is krap en spannend. Lukt het wel, of lukt het niet? Na enkele uren passen en meten kan de imposante kraan het eerste deel van het huis van Henk dan toch op zijn plek zetten. Aan het einde van een dag vol stress staat het huis van Oekraïense makelij op zijn plek. Het is een passend slotstuk van een toch al roerige periode voor Henk.

Vijf dozen

Het is 2019 als hij het over een andere boeg gooit. De eigenaar van een Body Stress Release-praktijk in Midwoud verkoopt zijn huis, pakt zijn spullen en gaat langere tijd op reis. Bij terugkomst heeft hij nog vijf dozen bezittingen over. Hij mikt op een tiny house, het liefst in Mid- of Oostwoud, en koopt uiteindelijk een kavel op camping De Kogge in Oostwoud.

Het dromen en ontwikkelen is dan al begonnen. Hij vraagt twee offertes aan en besluit vlak voor het tekenen nog één blik op internet te werpen. Dan komt Henk een bedrijf tegen dat aanzienlijk goedkoper is. "Terwijl ze dezelfde kwaliteit boden. Ik ging gelijk denken: 'is dit niet te mooi om waar te zijn?'"