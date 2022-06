Loopfiets laat door hersenstaminfarct getroffen Peter weer lopen: "Het is heerlijk"

Na lang revalideren kan hij weer naar huis, maar zal niet meer volledig de oude worden. Hij kan bijvoorbeeld niet meer werken of dingen in huis doen. Door het infarct heeft hij namelijk evenwichtsproblemen, kan hij nog maar met één oog goed zien, en kan hij maar één arm gebruiken. Ook zijn spraak is aangetast.

Terug naar 4 oktober 2009. Het echtpaar gaat 's avonds naar bed wanneer het misgaat. Peter heeft opeens pijn, en praat met dubbele tong. Met spoed wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De diagnose luidt: hersenstaminfarct. En het is zelfs nog even kantje boord of hij het gaat halen.

"Het is heerlijk. Mensen praten niet meer over je heen"

En dat hij dankzij een loopfiets weer kan lopen, maakt Peter heel blij. "Het is heerlijk. Mensen praten ook niet meer over me heen." Want daarvoor moest hij altijd in een rolstoel zitten als ze naar buiten gingen. En dan merkte hij toch vaak dat mensen niet tegen hem spraken, maar tegen degene die op ooghoogte staat: dus de persoon die de rolstoel duwt.

Al jaren waren ze op zoek naar een hulpmiddel, maar zonder succes. "Een rollator is bijvoorbeeld niet stabiel genoeg, omdat Peter maar één arm kan gebruiken. We hebben ook naar een andere loopfiets gekeken, maar die had maar twee wielen", legt zijn vrouw Petra uit.

'Bijzonder om weer naast elkaar te lopen'

En dan komt ze bij toeval eind vorig jaar de loopfiets tegen. Ze krijgen die op proef en zijn gelijk enthousiast. "We konden weer naast elkaar lopen, na dertien jaar. Dat vond ik de eerste keer best emotioneel", aldus Petra.

De loopfiets is duur, 2.400 euro, dus proberen ze via die via de verzekering te vergoeden. Maar dat blijkt nog enorm ingewikkeld legt Petra uit. "Eerst kreeg ik na vier weken een brief met extra vragen. Die heb ik toen beantwoord en stukken meegestuurd. En toen kregen we na zes weken opnieuw een brief. Ze hadden nog meer vragen, maar ook vragen die ik al had beantwoord werden nog een keer gesteld."

Crowdfunding

Ze zijn er klaar mee, dus besluiten ze het via een crowdfunding te proberen. "Ik had het 's ochtends op Facebook gezet, en moest voor het avondeten het er alweer afhalen omdat we anders te veel geld zouden ontvangen. Echt overweldigend", vertelt Petra blij. "Heel bijzonder, ook vriendinnen van onze dochters gaven zelf geld", vult Peter aan.

En dus kunnen ze weer samen wandelen, al moet Peter nog wel verder aan zijn conditie werken. "We zouden graag weer eens in Hoorn door de binnenstad wandelen, of hier naar een terras gaan om een kopje koffie te drinken", aldus Petra.

Loopfiets moet bekender worden

"Het is jammer dat we nu pas achter het bestaan van deze loopfiets kwamen." En dat is ook de reden dat ze de publiciteit zoeken. Petra: "Het is nog heel onbekend, en daar moet verandering in komen. Ook mensen met een enkelzijdige verlamming kunnen hierop. Ik gun iedereen eigenlijk dat hele blije gevoel dat wij steeds hebben als we een rondje lopen."