NH Bierverkiezing 2022: Kies jouw favoriete bier uit Noord-Holland

NH Media organiseert voor de zesde keer de Noord-Hollandse Bierverkiezingen. Nadat de coronamaatregelen ons twee jaar lang dwongen om pas op de plaats te maken, blijkt dat de Noord-Hollandse brouwers meer dan ooit klaar staan om hun bieren te laten beoordelen. We hebben maar liefst 50 bieren ingezonden gekregen! Welk daarvan het beste bier is, wordt bepaald door een vakjury. En welk bier zich een jaar lang het populairst mag noemen, wordt bepaald door jou; de publieksjury. Van 3 juni tot en met 16 juni kun je je stem uitbrengen op jouw drie favoriete bieren (één of twee kiezen mag ook) door het onderstaande formulier in te vullen.



De prijsuitreiking wordt op zaterdag 18 juni gehouden in HAL25 in Alkmaar, tijdens het Noord-Hollands Bierfestival, dat jaarlijks georganiseerd wordt door bierconsumentenvereniging PINT Noord-Holland. Daar presenteren meer dan 20 Noord-Hollandse brouwerijen hun (nieuwe) bieren.