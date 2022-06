Geel-blauwe wandelroutes door Hilversum voor vluchtelingen uit Oekraïne

Om even niet te denken aan alle ellende in het thuisland heeft Triathlon Vereniging Hilversum geel-blauwe wandelroutes gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen. De komende twee maanden kunnen zij in de weekenden meedoen aan de uitgezette routes in alle 34 wijken van Hilversum en daar zijn nog prijzen mee te winnen ook.

Tijdens het lopen moeten de deelnemers de geel-blauwe linten tellen in de wijk. - Triathlon Vereniging Hilversum

Richard de Boer van de Hilversumse sportclub is de motor achter dit evenement. Het doel van de 'competitieve wandelroutes' is om de vluchtelingen die onderdak hebben in de gemeentelijke opvang aan de Heuvellaan of die inwonen bij particulieren hun zinnen te laten verzetten. "We willen dat ze even niet denken aan de situatie in Oekraïne", legt De Boer uit. "Tevens is dit spel een mooi vehikel om lekker te gaan wandelen", is de toevoeging. Mooie bijvangst daarvan is dat de vluchtelingen op deze manier ook veel zien van Hilversum en de Gooise plaats daardoor beter leren kennen. Ware hit Eind 2021, toen Nederland weer in een lockdown zat, verzorgde de triathlonclub voor de eigen leden een soortgelijk evenement. Dat bleek een ware hit te zijn tijdens de kerstvakantie tot verrassing van De Boer. Juist omdat het zo aansloeg en de vereniging ook graag iets wil doen voor de vluchtelingen is in overleg met platform Hilversummers.nl besloten wandelroutes met spelelementen uit te gaan zetten.

Nu is het niet meer hardlopen en fietsen, zoals dat tijdens de kerstvakantie het geval was, maar is er gekozen voor wandelen. Dat gebeurt vanaf dit weekend door de 34 wijken in Hilversum. Het kortste loopje is nog geen kilometer door het Rode Dorp en de langste route is zo'n 8 kilometer door de Hilversumse Meent. "De routes moeten niet te lang zijn, omdat er ook veel kinderen meelopen", meldt de organisator en bedenker. Zwemmen Die routes zijn pas uitgezet nadat vrijwilligers onder de vluchtelingen hebben gepolst waar behoefte aan is. Zwemmen en voetballen zijn het meest populair, maar ook willen de vluchtelingen wandelen. Hierin speelt ook het competitieve element een rol. Het gaat erom welk team de meeste wijken 'wint'. Zodra zes deelnemers - individueel of gezamenlijk - de route door de wijk hebben gelopen, is die buurt van hen en ontvangen de lopers een taart die gesponsord wordt door een grote supermarktketen in Hilversum. De ploeg met de meest 'wins' heeft een gratis etentje verdiend bij een bekende horecagelegenheid in het centrum. Deelnemers dienen via de website, die De Boer voor dit spel gebouwd heeft, te melden welke route zij gelopen hebben. Het is niet alleen maar geloven dat de wandelaars inderdaad door de wijk zijn gebanjerd. In iedere wijk hangen geelblauwe linten, over heel Hilversum zijn dat er 170. Deze linten geven niet alleen de route aan, maar ook moeten de lopers het juiste aantal linten in de wijk doorgeven aan de organisator. Onwenselijk Bewust heeft De Boer gekozen voor wandelen in het weekend. Onder de vluchtelingen zitten veel moeders met kinderen. Die laatsten zitten op school en om dan 's avonds nog met elkaar op pad te gaan en wellicht te verdwalen, is onwenselijk. Door de deelnemers alleen op zaterdag en zondag te laten lopen, is het wandelspel ook uit te rollen over de maanden juni en juli. Anders zou het binnen een paar dagen al klaar kunnen zijn. Deze wandelroutes zijn speciaal uitgezet voor vluchtelingen, maar het idee heeft wat getriggerd, aldus De Boer. Volgens hem heeft Hilversummers.nl de gedachte om thematische wandelingen uit te gaan zetten voor de inwoners. Zo zou er bijvoorbeeld een Dudok-route gelopen kunnen worden. Voorlopig is dit nog toekomstmuziek.