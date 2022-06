Wapens, explosieven, chemicaliën en drugs gevonden in loodsen langs Westeinderplassen

Een deel van Rijsenhout heeft ongemerkt langere tijd op een tikkende tijdbom geleefd: in loodsen aan de Leimuiderdijk lagen namelijk grote hoeveelheden wapens en chemicaliën, maar ook explosieven en drugs. Tot afgelopen maandag, want toen rolde de recherche de wapenopslag en cocaïnewasserij op.

Dankzij gekraakte telefoonberichten kreeg de politie de verdachten van wapen- en drugshandel vorig jaar november al in het vizier. Onderzoek leidde de recherche naar een loods in Rijsenhout, waar afgelopen maandag een inval werd gedaan.

In de loods werd een grote hoeveelheid wapens aangetroffen, waaronder automatische geweren en zogeheten sniperwapens. Ook werden er explosieven aangetroffen, die net als de wapens in beslag werden genomen. Drie mannen van 30, 31 en 51 werden aangehouden.

Cocaïnewasserij

Bij de doorzoeking van een aangrenzende loods stuitte de politie op een drugslab, om precies te zijn een cocaïnewasserij. In zo'n cocaïnewasserij wordt cocaïne uit bijvoorbeeld kleding of shampoo gehaald, waar het in een eerder stadium is ingestopt om het over de grens te kunnen smokkelen.

In die loods stonden 'zeer veel chemicaliën' opgeslagen. Ook werd er een aantal kilo cocaïne en amfetamine aangetroffen. Een 51-jarige man uit Rijsenhout is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab.