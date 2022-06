Uitspraak gerechtshof: bouwbedrijf BAM mag beslag leggen op bezittingen AZ

BAM mag beslag leggen op bezittingen van AZ. Dat heeft het gerechtshof besloten. Het bouwbedrijf eist in totaal 4,3 miljoen euro van de Alkmaarse voetbalclub. AZ en het bouwbedrijf leven met elkaar in onmin na de renovatie van het stadion.

BAM zegt dat AZ een schuld van 4,3 miljoen euro heeft uitstaan na de renovatie van het stadion. De renovatie was nodig, nadat een deel van het dak naar beneden kwam.

AZ: BAM voldeed niet aan opleverdatum

De Alkmaarders ontkennen dit en zeggen dat BAM niet voldeed aan de opleverdatum van 17 februari 2021. Daarom heeft AZ besloten niet het volledige bedrag voor de renovatie te betalen. Ook de extra kosten die werden gemaakt door vertraging, wil AZ niet dragen.

Beslaglegging?

Of BAM daadwerkelijk beslag gaat leggen op bezettingen van AZ is onbekend. In het NHD laat de advocaat van het bouwbedrijf, Mark Littooij, weten: "Dat is aan BAM om over te beslissen. Het belangrijkste is dat het mag, daar zag de procedure op toe."

AZ reageert verbaasd met een statement op de site en spreekt over een formaliteit. Ze geven aan dat het de dagelijkse bedrijfsvoering niet gaat raken. Ook geven zij aan niet in beroep te gaan. De voetbalclub ziet de inhoudelijke bodemprocedure nog steeds met alle vertrouwen tegemoet. "Zodra de bodemprocedure in het voordeel van AZ uitpakt, komt de beslaglegging automatisch te vervallen", zo laten zij op de website weten.