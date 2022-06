Asielzoekers moeten langer 'kamperen' in oude Haarlemse sporthal: "Ernstige situatie"

Het was de laatste optie die de gemeente Haarlem wilde, maar de veldbedden in de Haarlemse crisisnoodopvang in de Beijneshal worden nog twee weken langer ingezet om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de wachtende asielzoekers die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Burgemeester Jos Wienen is zich ervan bewust dat het niet een ideale oplossing is, maar hij heeft niet zo snel een andere locatie kunnen vinden om de noodsituatie in Ter Apel het hoofd te bieden. Daar moeten soms mensen op stoelen slapen.

Halverwege maart werden de veldbedden in allerijl de oude sporthal naast het station van Haarlem binnen gebracht om gevluchte Oekraïeners op te vangen. De hal hoefde amper gebruikt te worden, omdat de Oekraïeners snel onderdak kregen in hotels en bij particulieren. Maar nu verblijven er al anderhalve week asielzoekers van verschillende nationaliteiten in de Beijneshal, in afwachting van een plek in een asielzoekerscentrum. Tot nu toe kunnen ze amper doorstromen.

Rondje Nederland in één dag

Dat de situatie schrijnend is, wordt wel duidelijk als Machiel Pouw van het Rode Kruis Kennemerland vertelt over een twintiger die in de Haarlemse crisisnoodopvang verblijft. "Hij was aangekomen in Limburg en op dezelfde dag naar Rotterdam gebracht, daarnaar naar Ter Apel en diezelfde avond kwam hij hier in Haarlem aan. Dan heb je wel alle hoeken van Nederland in 24 uur gezien."

De veldbedden die in eerste instantie in rijen opgesteld stonden in de oude sporthal, zijn nu vervangen door tenten, vertelt Machiel Pouw. Een klein team van professionals samen met een tiental vrijwilligers van het Rode Kruis doet er alles aan om de noodopvang zo 'huiselijk' mogelijk te maken, vooral voor de gezinnen die er onderdak vinden. Er is met nieuw kindermeubilair een hoekje voor de jonge vluchtelingen ingericht en er zijn veel kleurpotloden, lego en andere speelgoed aangeleverd.