Studenten Chris en Pien werken aan voorstelling met humor en muziek over Tata Steel

Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht zijn druk bezig met de voorbereidingen van een unieke theatervoorstelling. Pien en Chris staan later deze maand in het theater met een show over Tata Steel, waarvoor de Beverwijkse Pien de inspiratie van dichtbij heeft gehaald. "Dit is nog de repetitieruimte. Volgende week spelen we gelukkig wel in een echt theater."

Voor Pien is de zoektocht voorafgaand aan dit theaterstuk af en toe best confronterend geweest, vertelt ze: "Ik was er zo aan gewend dat Tata Steel er is. Als ik vroeger buitenspeelde op het strand, aan het einde van je dag waren je voeten dan zwart van het roet. Dat was dan eigenlijk een soort van normaal. Ik wist dat het slecht was, maar ik wilde het ook niet aangaan of zo."

De voorstelling heeft haar gedwongen om wel dieper in alle aspecten van het staalbedrijf te duiken. Uiteindelijk is Pien daar ook zelf blij mee. "Theater is denk ik een goed middel om die confrontatie aan te gaan, ook voor mezelf. "