Pistool op scherp gevonden tussen spullen kringloopwinkel Wieringerwerf, medewerkers geschrokken

Lex Gorsselink krijgt wel vaker rare dingen binnen bij zijn kringloopwinkel Saartje in Wieringerwerf, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt: tussen de binnengebrachte tweedehands spullen troffen hij en zijn collega's opeens een pistool aan. De trekker bleek op scherp te staan. Dat bleek wel even schrikken.

"Ik zei nog tegen mijn collega: 'moet je nou eens kijken!'", vertelt Lex. "Ik dacht namelijk eerst dat het wapen nep was."

Al snel kwam hij erachter dat het pistool echt bleek te zijn. Het voelde zwaar aan en en op de zijkant stond iets met 8mm en het merk Browning, vertelt hij. Lex pakte direct de telefoon om te schakelen met de politie. Een motoragent kwam er meteen op af. "Het wapen heeft hij bekeken en meegenomen."

Trekker op scherp

Een paar uur later belde de agent op. "Hij stelde wat vragen en vroeg of ik de trekker op scherp had gezet. Maar ik heb het alleen opgepakt en verder niks aangeraakt."

Volgens de agent is het goed afgelopen. Het vuurwapen zou op scherp hebben gestaan.

Tekst gaat verder onder de tweet.