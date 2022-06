Hitzanger Antoon treedt op voor eigen dorpsbewoners tijdens Snertpop

Niet in de Ziggo Dome voor duizenden fans, maar gewoon voor het publiek in eigen dorp. Op zaterdag 10 september treedt de Midwoudse Antoon op tijdens Snertpop. Het jubilerende festival is erin geslaagd de populaire zanger te strikken voor de 15e editie. Op dit moment scoort Antoon hit na hit, in december geeft hij twee uitverkochte shows in de Ziggo Dome.

Antoon komt naar Snertpop - Aangeleverd

Ook vorig jaar stond Antoon op Snertpop. Sindsdien ging het hard met de zanger, die opgroeide in het dorp waar Snertpop sinds 2007 wordt gehouden. Hij scoorde hits met nummers als 'Vluchtstrook', 'Hallo' en 'Hotelschool'. Zijn clubtour was uitverkocht, hij staat geboekt op de grootste festivals en als overtreffende trap verkocht hij binnen vijf uur alle 17 duizend stoeltjes van de Ziggo Dome uit. Het optreden op Snertpop is één van de twee West-Friese shows van het tieneridool. Op 18 juni treedt hij ook op tijdens Live in Hoorn. Bob Marley-tribute Op 10 september is hij één van de in totaal negen artiesten, verdeeld over twee podia. Ook Son Mieux komt naar Midwoud. De band uit Den Haag is momenteel veelvuldig op de radio te horen met 'Multicolor'. Verder sieren Bob Marley-tributeband Rootsriders, Voltage, Paul Sinha, House of Rock, Savine, Glock'45 uit Hoorn en Wheat Kings uit Wervershoof de line-up. De kaartverkoop is gestart.

Antoon en Son Mieux op Snertpop - Aangeleverd / Snertpop

Snertpop vindt plaats op een nieuwe locatie. De afgelopen jaren vond het plaats op landgoed De Knap, nu verhuist het festival naar de Buurt in Midwoud, waar voorheen de optredens van Normaal werden gehouden. Vorig jaar was Snertpop één van de weinige festivals die door kon gaan, waar veel festivals werden afgelast vanwege corona. Die editie was uitverkocht.