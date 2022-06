Politie zoekt vandaag toch weer naar de al vier jaar vermiste Sumanta Bansi

De politie gaat vandaag in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude opnieuw zoeken naar het lichaam van de al vier jaar vermiste Sumanta Bansi. Dat laat de advocaat van de familie, Priya Soekhai, weten na berichtgeving erover in de Telegraaf.

Aanleiding is een tipgever die zich meldde bij de krant. Vermoedelijk door alle aandacht over de rechtszaak tegen de twee verdachten van haar vermissing: Manodj B. en zijn vader Dwarka B.

Man was aan het graven

De man laat in de krant weten zich een wandeling in 2018 te herinneren in recreatiegebied de Hulk bij Scharwoude. Het schemerde toen hij een man in de bosjes zag en die zichtbaar schrok. Hij had een zak bij zich en was in de grond aan het graven.

Op dat moment maakte de wandelaar er niet zoveel van, maar nu dacht hij er anders over en stapte naar de Telegraaf. Die seinde uiteindelijk de politie in waarop werd besloten vandaag een nieuwe zoekactie te starten.

Vorig jaar werd ook nog een week lang gezocht in het gebied, maar zonder succes. Uit telefoondata van Manodj B. was gebleken dat hij op de avond van de vermissing, 18 februari 2018, in het recreatiegebied kwam. Een plek waar hij normaal nooit kwam. Zelf zei hij daarover dat hij aan het wandelen was.

Nieuwe hoop familie

Voor de familie van Sumanta geeft de zoektocht nieuwe hoop. Haar vader Marlon Bansi en moeder Sharmila Nanda zijn in Nederland om de rechtszaak bij te wonen. Tijdens een slachtofferverklaring lieten ze nog maar eens weten vooral te hopen dat eindelijk duidelijk wordt waar Sumanta is gebleven.

"Wees een man en vertel tenminste waar we haar kunnen vinden. Wij kunnen niet eens afscheid van haar nemen", vroeg de vader van Sumanta tijdens de zitting aan de verdachten. Maar beide mannen ontkennen nog steeds iedere betrokkenheid. Dinsdag gaat de rechtszaak verder en horen de verdachten de strafeis van het Openbaar Ministerie.