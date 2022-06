Vier ervaren rotten en twee nieuwkomers in nieuwe wethoudersploeg Haarlemmermeer

Formateur Pieter Litjens heeft zijn taak volbracht: de formatie in de gemeente Haarlemmermeer is afgerond. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders presenteert het coalitieakkoord morgen in de raadzaal van het gemeentehuis.

Een ontzettend grote eer om het wethouderschap te mogen uitvoeren in één van de mooiste gemeenten die ons ons land kent. Een prachtige uitdaging en kans die ik met beide handen aangrijp. Ik heb er zin in 💪 https://t.co/2gPN0T0dFw

De afgelopen bestuursperiode is geen representatieve bestuursperiode geweest, benadrukt de gemeente. Vanwege de gemeentelijkeherindelingsverkiezingen duurde de periode geen vier, maar drie jaar. De laatste twee jaar werden bovendien gedomineerd door de coronapandemie.

Het college zegt daarom 'realistische ambities' te hebben, die ze aan de hand van drie pijlers wil vervullen: versterken wat goed is, afmaken waarmee in de periode 2019-2022 begonnen is, en waar nodig (beleid) verbeteren en vernieuwen. Bij de presentatie van het coalitieakkoord morgenmiddag zijn behalve de wethouders ook de lijsttrekkers van de vier partijen aanwezig.

'Tweede termijn niet gegund'

Uit het vorige college zien we Fouad Sidali van de PvdA en Johan Rip van HAP niet terug. Sidali werd begin vorig jaar door zijn partij naar voren geschoven om zijn onverwacht afgetreden collega Mieke Booij-van Eck te vervangen.

Vooral Rip lijkt flink teleurgesteld. Hij had graag willen laten zien wat hij — ook buiten de coronacrisis voor de gemeente had kunnen betekenen, schrijft hij in op LinkedIn. "Maar een tweede termijn is mij niet gegund."