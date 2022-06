Nieuw politiebureau op Zeeburgereiland "Dit gebouw past veel beter"

Het nieuwe pand is net een week open. Toch werd het in januari al ingewijd tijdens een illegale rave, waarbij zo'n 300 mensen aanwezig waren. Rond 01:00 uur werden de agenten getipt. Niet veel later stonden ze onuitgenodigd op de stoep om het feestje te beëindigen. "Inderdaad, we hebben het niet als eerste ingewijd", zegt politiechef Angela van Uden. "Volgende week hebben we een bedrijfsfeestje, dan weten we welke DJ we moeten vragen."

Het illegale feest heeft niet voor blijvende schade gezorgd. "Niets is is stuk en daarna is het mooi afgewerkt."