Deel Nieuw-West anderhalf uur zonder stroom

Ongeveer de helft van stadsdeel Nieuw-West zat rond 21.15 uur zonder stroom. Inmiddels is het probleem verholpen.

Het ging om Slotermeer, Geuzenveld en een deel van Osdorp. Een bewoner van het stadsdeel liet weten dat er ook geen warm water was.

Rond 22.00 uur had ongeveer de helft van de gedupeerden weer stroom. De rest had dat om 22.30 uur. "Excuses voor het ongemak", liet Liander via Twitter weten.