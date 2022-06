Keti Koti-maand van start in Amsterdam: "Ben blij dat we weer samen hier kunnen zijn"

Vanmiddag is bij de ambtswoning in Amsterdam traditioneel de Keti Koti-maand van start gegaan. Na twee jaar corona was het eindelijk weer lekker druk voor het huis van burgemeester Femke Halsema.

Er werd gesproken, gezongen en muziek gemaakt op de Herengracht. De Keti Koti-maand is begonnen. Tijdens Keti Koti wordt het slavernijverleden herdacht en de bevrijding daarvan gevierd. Er stonden vanmiddag zo'n honded mensen voor de ambtswoning.

"Ik ben blij dat we weer samen hier kunnen zijn", zei een van de aanwezigen. "Om te laten zien dat we er nog zijn en omdat er iets moet gebeuren aan het leed dat mijn voorouders is aangedaan. Want het werkt nog steeds door anno 2022."