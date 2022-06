'Schreuder heeft geen plek voor Bogarde in staf Ajax'

Winston Bogarde zou niet langer gewenst zijn bij Ajax. Dat schrijven De Telegraaf en Voetbal International . De oud-verdediger heeft nog een contract tot 2023, maar volgens beide bladen wil trainer Alfred Schreuder hem niet in zijn technische staf hebben.

Bogarde maakte als speler tussen 1994 en 1997 gouden jaren mee in het Ajax van trainer Louis van Gaal. In 2017 keerde hij terug. Eerst was hij drie jaar assistent van de beloften, sinds 2020 vervulde hij diezelfde rol bij Ajax 1.

Schreuders staf

Nu Erik ten Hag naar Manchester United is vertrokken, heeft Ajax met Alfred Schreuder een nieuwe trainer. Schreuder wil zijn technische staf anders invullen. Michael Reiziger zou wel mogen aanblijven als assistent. Omdat Schreuder de staf wil inkrimpen, wordt voor oud-assistent Michael van der Gaag, die meegaat naar United, geen vervanger gezocht.

De Telegraaf schrijft dat Bogarde inmiddels van algemeen directeur Edwin van der Sar en financieel directeur Susan Lenderik te horen heeft gekregen dat er voor hem geen plek meer is bij Ajax. Schreuder zou Bogarde willen vervangen door de 37-jarige Matthias Kaltenbach, die hij nog kent van zijn tijd bij het Duitse 1899 Hoffenheim.